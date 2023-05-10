Survivor'da araba ödülü! Suzuki Vitara Hibrit fiyatı ne kadar, kaç TL? Suzuki Vitara Hibrit 2023 fiyatı

Survivor 2023 sezonu hızla devam ediyor. Yarışmanın fragmanında büyük ödül oyunu dikkat çekti. Ödül oyununu kazanan beş yarışmacı birer arabanın da sahibi olacak. Survivor araba ödülüne ilişkin detaylar ve arabanın fiyatı şimdiden sorgulanmaya başladı. İşte Suzuki Vitara Hibrit 2023 fiyatı...

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE?

Survivor ödül oyununda verilecek olan arabaların modelinin Suzuki Vitara Hibrit olacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Suzuki Vitara Hibrit modeli 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın 96. bölümünde büyük araba ödülü oyunu heyecanı yaşanacak. Beş araba ödülünün kazananları henüz belli olmadı.

