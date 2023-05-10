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Survivor'da büyük ödül oyunu! Survivor'da 5 araba ödül oyununu hangi yarışmacılar kazandı?

10.05.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da araba ödülünün kazananları merak ediliyor. urvivor'ın 96. bölümünde araba ödülü oyunu gerçekleşecek. Oyunu kazanan 5 kişi Suzuki Vitara Hibrit model arabanın sahibi olacak. Peki, Survivor'da 5 araba ödül oyununu hangi yarışmacılar kazandı?

Survivor'da büyük ödül oyunu! Survivor'da 5 araba ödül oyununu hangi yarışmacılar kazandı?

Survivor'da gelmiş geçmiş en büyük ödül oyunu gerçekleşecek. Programın 96. bölümünde beş yarışmacı beş arabanın sahibi olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri araba ödülünün sahiplerini şimdiden sorgulamaya başladı. Peki, Survivor'da araba ödüllerinin sahipleri ne zaman belli olacak?

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın 96. bölümünde büyük araba ödülü oyunu heyecanı yaşanacak. Beş araba ödülünün kazananları henüz belli olmadı.

survivor 5 araba ödülü

Kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE?

Survivor ödül oyununda verilecek olan arabaların modelinin Suzuki Vitara Hibrit olacağı tahmin ediliyor.

survivor araba ödülüü

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Suzuki Vitara Hibrit modeli 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

survivor araba ödülü

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