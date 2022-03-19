Survivor'a veda eden son 3 isim sırasıyla Birsen, Sercan ve Berna oldu. Yarışmacılar birleşme partisini görmek ve elenmemek için dokunulmazlık oyununda ter döktü. Dokunulmazlık oyunu tamamen güce dayalı bir oyundu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

18 MART SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların güç mücadelesi verdiği dokunulmazlık oyununda aktif olan isim Gönüllüler takımından Hikmet oldu.

Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Kaybeden Ünlüler takımı ise konseyde isim belirlemek zorunda kaldı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımından eleme adayı 7 oyla Mert Öcal oldu.



