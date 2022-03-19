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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

19.03.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşme partisine kısa bir süre kala elemeler hızla yapılıyor. Survivor'a veda eden son isim Gönüllüler takımından Berna Keklikler olmuştu. 18 Mart akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden taraf konseyde eleme adayını belirlemek için isim yazdı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'a veda eden son 3 isim sırasıyla Birsen, Sercan ve Berna oldu. Yarışmacılar birleşme partisini görmek ve elenmemek için dokunulmazlık oyununda ter döktü. Dokunulmazlık oyunu tamamen güce dayalı bir oyundu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

18 MART SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların güç mücadelesi verdiği dokunulmazlık oyununda aktif olan isim Gönüllüler takımından Hikmet oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Kaybeden Ünlüler takımı ise konseyde isim belirlemek zorunda kaldı.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımından eleme adayı 7 oyla Mert Öcal oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?


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TV8 survivor
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