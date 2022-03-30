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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

30.03.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da birleşme partisinin ardından moraller yerine gelmişken yarışmacılar sayı almak için parkurlarda yeniden yerini aldı. Survivor All Star 2022'de birinci ve ikinci eleme adayları belliydi. Üçüncü ve dördüncü eleme adaylarının birleşme partisinden sonra belli olacağı ifade edilmişti. 29 Mart Survivor eleme adayları belli oldu.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Survivor All Star'da birleşme partisinin ardından dengelerin nasıl değişeceği merak edilirken 29 Mart akşamında yarışmacılar sahada sayı almak için ellerinden geleni yaptı. Mücadelenin ardından iki yarışmacının ismi, eleme adayı olarak çıktı. Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da Ünlüler almıştı. Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu 29 Mart akşamında oynandı ve kazanan taraf Ünlüler oldu.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Bilindiği üzere ikinci dokunulmazlık oyununda potaya giren kişi Hikmet, ilk dokunulmazlık oyunu sonunda da potaya giren kişi Evrim olmuştu. Survivor'un 3. ve 4. eleme adayı oy birliğiyle Yasin ve Gökhan oldu.
Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

29 Mart akşamında Survivor'da eleme yapılmadı. Survivor'a veda edecek olan isim, eleme konseyinin ardından belli olacak. Elemenin, çarşamba akşamı yapılacağı açıklandı.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu?


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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