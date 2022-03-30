Survivor All Star'da birleşme partisinin ardından dengelerin nasıl değişeceği merak edilirken 29 Mart akşamında yarışmacılar sahada sayı almak için ellerinden geleni yaptı. Mücadelenin ardından iki yarışmacının ismi, eleme adayı olarak çıktı. Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 29 Mart Survivor'da eleme adayı kimler oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da Ünlüler almıştı. Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu 29 Mart akşamında oynandı ve kazanan taraf Ünlüler oldu.

Bilindiği üzere ikinci dokunulmazlık oyununda potaya giren kişi Hikmet, ilk dokunulmazlık oyunu sonunda da potaya giren kişi Evrim olmuştu. Survivor'un 3. ve 4. eleme adayı oy birliğiyle Yasin ve Gökhan oldu.



29 Mart akşamında Survivor'da eleme yapılmadı. Survivor'a veda edecek olan isim, eleme konseyinin ardından belli olacak. Elemenin, çarşamba akşamı yapılacağı açıklandı.



