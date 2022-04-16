Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, Yağmur, Hikmet ve Evrim'in isimleri yazıldı.

Ancak 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.





