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Survivor'da finale kadar kalmıştı... Barış Murat Yağcı'ya milyonluk tazminat şoku!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 09:00
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Survivor'da iki kez mücadele edip, 2020'de finalist olan Barış Murat Yağcı bu defa tazminat şoku ile karşı karşıya geldi. Survivor döneminde sosyal medya danışmanlığı aldığı kişi ile mahkemelik olan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi.

Survivor'da finale kadar kalmıştı... Barış Murat Yağcı'ya milyonluk tazminat şoku!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, yarışmanın 2020 sezonunda finale kadar kalmayı başarmış ve ancak birinciliği Cemal Can'a kaptırmıştı.

Barış Murat Yağcı, Survivor boyunca kendisinin sosyal medyada iletişim kampanyalarını yürütmesi için anlaştığı Yunus Sedat Aydın ile mahkemelik oldu.
Aydın, Barış Murat Yağcı’nın Survivor boyunca kendisinden destek aldığını ancak kendisine ödeme yapmadığını iddia etti.

Barış Murat Yağcı 1

'BENİ DOLANDIRDI'

Yunus Sedat Aydın, Cebimden ödediğim toplu SMS’ler ve reklamlar ile desteklediğim bu şahıs, yarışma sonrası benimle irtibatını kopardı ve beni dolandırdı diyerek bütün süreci yöneten annesi Arzu Ernak’a tazminat davası açtı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Aydın şu açıklamaları yaptı:
“Kendisi bana geldi ve "Survivor’a katılacağım bana sosyal medya açısından destek olur musun" dedi. Ben de ekibimle beraber 5.5 ay boyunca ona sosyal medya ve SMS konusunda destek oldum, Yarışmada finale kadar kaldı, ikinci oldu. 450 bin lira ödülün sahibi oldu ama işler bu noktadan sonra değişti.

Barış Murat Yağcı 2

Ben o süreci Yağcı adada olduğu için annesi Arzu Ernak’la yönettim, sürekli görüştük, mesajlaştık. Yarışma bitip de Türkiye’ye döndüğünde de Yağcı’ya iki seçenekle gittim.

Ya hizmetlerimiz karşılığında 300 bin TL ödeme yapmasını söyledim ya da sana reklam bağlantıları yapayım iki sene boyunca ortaklığımızı sürdürelim dedim. Bana tamam yanıtını verdi sonrasında benimle hiç görüşmedi ama gidip başka yerle anlaştı. Benim hizmetlerim karşılığındaki bedeli de hiç ödemedi”

Barış Murat Yağcı 3

MAHKEMELİK OLDULAR

Bunun üzerine Aydın, Barış Yağcı’nın sürecini yöneten annesi Arzu Ernak’a tazminat davası açtı. İki sene süren dava dün sonuçlandı. İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yunus Sedat Aydın’ı haklı gördü. Ve yargılama sonucunda 800 bin TL ve üç yıllık yasal faizin Aydın’a ödenmesine karar verdi. (Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL)

Chef GPT


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