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Survivor'da herkesi şoke eden ayrılık! Survivor 2023 gerçekten de gelmiş geçmiş en zor Survivor oldu!

06.02.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da şok bir ayrılık daha yaşandı. Bir süredir bazı yarışmacılar yarışlarda yoktu. Acun Ilıcalı hafta başında bir yarışmacının adadan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. Gönüllüler takımından Chaby ve Walison bir süredir oyunlarda yoktu. Beklenen haber bugün dokunulmazlık konseyinde geldi.

Survivor'da herkesi şoke eden ayrılık! Survivor 2023 gerçekten de gelmiş geçmiş en zor Survivor oldu!

Acun Ilıcalı Survivor 2023'ün gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu her fırsatta söylemeye devam ediyor. Yarışmacılar çok zorlu şartlarda yarışıyorlar. Özellikle yemek konusunda tüm yarışmacıların oldukça zorlandığı görülüyor. Bu akşamki dokunulmazlık konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle artık Survivor'da olmayacağını açıkladı.

CHABY SURVIVOR'A VEDA ETTİ!

Survivor kadrosununa Influencer kadrosundan katılan Chaby Han, bir süredir yarışlarda görünmüyordu. Konseylerde takım arkadaşlarıyla birlikte olsa da yarışlarda ekranlarda görünmüyordu.

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Acun Ilıcalı başta kendisinden bir gün daha süre isteyen fakat daha sonra devam edemeyeceğine karar veren Chaby'nin kendi isteğiyle Survivor'dan ayrıldığını açıkladı. Youtuber Chaby'in yarışmadan kendi isteğiyle de olsa ayrılması izleyicileri oldukça üzdü.

WALISON'UN DURUMU DA KRİTİK

Acun Ilıcalı Chaby ile birlikte Walison'un da sağlık durumunun pek parlak olmadığını söyledi. Chaby açlık nedeniyle yarışmayı bıraksa da Walison'un durumu daha farklı. Walison kolundan sakatlandı ve bir süredir tedavi görüyor.

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Walison'un da yarışmadan ayrılma ihtimali bulunuyor. Şimdiye kadar Berdan MArdini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney artık yarışmaya devam edemeyeceklerini söyleyip Survivor 'ten ayrıldılar.

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Bu ayrılıklar izleyicilere 'Gerçekten de en zor Survivor oldu' dedirtiyor. Walison'un durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Chaby'nin elenmesinin ardından yedeklerden bir yarışmacı daha kadroya alınacak.

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