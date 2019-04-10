Survivor'da kim elendi? Bir Türk yarışmacı daha veda etti! İşte Survivor 9 Nisan Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 9 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı.
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 44. bölümünde araba oyunu oynandı. Siyah ve beyaz takım araba oyununa karşı karşıya geldi.
Arabayı kazanmak için ilk engel olan mücadeleyi hangi takım kazandı? Araba oyununda siyah ve beyaz takım 9-9 olunca bayrak oyunu oynandı. Bayrak oyununu ise beyaz takım kazanarak 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı. Survivor'da arabayı bu hafta Kyriakos kazandı.
Survivor'ın Pazar akşamı ekrana gelen 42. son bölümünde, yine beyaz takımın üstünlüğü vardı. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta dokunulmazlığın sahibi beyaz takım oldu. Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı.
Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak mücadele etmeye başladığı Survivor'da bireysel dokunulmazlık da kaldırıldı. Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden siyah takım ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Verilen oylarla haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Siyah takımdan ilk eleme adayı Sude oldu.
Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ise ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu. Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.
Oylama sonuçlarına göre Survivor'da bu hafta elenen isim Melisa Emirbayer oldu.
Survivor 2019’un yeni bölümünde sembol oyunu oynandı. Sembol oyununu erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Sabriye kazandı.
2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.
Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.kim
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