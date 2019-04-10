Survivor'da kim elendi? Bir Türk yarışmacı daha veda etti! İşte Survivor 9 Nisan Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 9 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 44. bölümünde araba oyunu oynandı. Siyah ve beyaz takım araba oyununa karşı karşıya geldi.

Arabayı kazanmak için ilk engel olan mücadeleyi hangi takım kazandı? Araba oyununda siyah ve beyaz takım 9-9 olunca bayrak oyunu oynandı. Bayrak oyununu ise beyaz takım kazanarak 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı. Survivor'da arabayı bu hafta Kyriakos kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın Pazar akşamı ekrana gelen 42. son bölümünde, yine beyaz takımın üstünlüğü vardı. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta dokunulmazlığın sahibi beyaz takım oldu. Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı.

Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak mücadele etmeye başladığı Survivor'da bireysel dokunulmazlık da kaldırıldı. Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden siyah takım ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Verilen oylarla haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Siyah takımdan ilk eleme adayı Sude oldu.