Survivor'da merak uyandıran fragman! Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de 30 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde bir market oyunu bir de dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunları ile ilgili yeni bir kuralın getirildiğini açıkladı. Market oyununu başarılı bir seri elde eden Gönüllüler takımı kazandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Birinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'de son bölümde yaşananlar...
Survivor 2021'de Gönüllüler dokunulmazlık oyununda kötü talihlerini bir türlü yenemedi. Market oyununda tam bir takım oyunu vardı, parkur boyunca takım arkadaşlarını taşımak zorunda kalan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Dokunulmazlık oyununda ise çamurlu ve zorlu parkurun sonucunda puzzle tamamlamak ve ardından atış yapmak gerekiyordu. Ünlüler ve Gönüllüler mücadelesinde yüzü gülen takım Ünlüler oldu.
Ünlüler: 10 Gönüllüler: 6
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler Ada Konseyinde eleme potasına bir isim çıkardı.
Acun Ilıcalı "Dokunulmazlık oyunları ile ilgili yeni bir değişiklik geldi. İkinci dokunulmazlıklarda avantaj sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Avantaj oyunu ikinci dokunulmazlıktan önce oynanacak o oyunu kazanan takım seçme hakkında sahip olacak" dedi.
Bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Gönüllülerin çıkardığı eleme adayı Duygu oldu. Duygu yaptığı açıklamada, "Bekliyordum zaten, çok şaşıracağım bir şey değildi. Diyecek bir şeyim yok. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama pes etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Gönüllüler takımında yeni bölümde büyük bir şok yaşanıyor. Doktor Metin Kuş Gönüllüler takımının yanına gelerek bir bilgi veriyor.
Metin Kuş'un, "Dünkü filminde sonucu geldi. Net ama net olarak bir sürü arkadaşımla konsülte ettim" açıklamasından sonra Gönüllüler takımında bazı yarışmacılar gözyaşlarını tutamıyor.
Yaşanan bu durum sonrası akıllara Gönüllüler takımında yarışan Emin'in sakatlığı ve bu duruma bağlı olarak yarışmaya devam edemeyecek mi sorusu geliyor.
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