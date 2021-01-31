Survivor'da merak uyandıran fragman! Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de 30 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde bir market oyunu bir de dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunları ile ilgili yeni bir kuralın getirildiğini açıkladı. Market oyununu başarılı bir seri elde eden Gönüllüler takımı kazandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Birinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'de son bölümde yaşananlar...

Survivor 2021'de Gönüllüler dokunulmazlık oyununda kötü talihlerini bir türlü yenemedi. Market oyununda tam bir takım oyunu vardı, parkur boyunca takım arkadaşlarını taşımak zorunda kalan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Dokunulmazlık oyununda ise çamurlu ve zorlu parkurun sonucunda puzzle tamamlamak ve ardından atış yapmak gerekiyordu. Ünlüler ve Gönüllüler mücadelesinde yüzü gülen takım Ünlüler oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 6

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler Ada Konseyinde eleme potasına bir isim çıkardı.

Acun Ilıcalı "Dokunulmazlık oyunları ile ilgili yeni bir değişiklik geldi. İkinci dokunulmazlıklarda avantaj sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Avantaj oyunu ikinci dokunulmazlıktan önce oynanacak o oyunu kazanan takım seçme hakkında sahip olacak" dedi.