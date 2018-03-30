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Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 23:58 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in yeni bölümünde, ödül oyunu sırasında yapılan bir hareket sinirleri gerdi. Survivor'da ödül oyununda All Star takımından Yiğit ile Gönüllüler'den Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan Mustafa Kemal ilginç sevinç gösterisiyle dikkat çekti. Ödül oyununda Mustafa Kemal'in arkasından yaptığı sevinç gösterisini öğrenen Yiğit, yapılan harekete çok kızdı. Yiğit, Mustafa Kemal için 'O halatı beline dolarım, buradan sallana sallana gidersin' dedi.

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor 2018'in 30 Mart Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları pizza ödülü için karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunu Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

Oyun sırasında All Star'dan Yiğit'i yenmeyi başaran Mustafa Kemal'in rakibinin arkasından halat attığı sevinç gösterisi dikkatleri çekti. O sırada kendisine yapılan hareketi görmeyen Yiğit'e takım arkadaşları Mustafa Kemal'in sevinç gösterisini anlattı. Duyduklarıyla çok sinirlenen Yiğit, 'Çok sinirlendim. Bir ateşe ihtiyacım vardı onun hareketi buraya bir ateş koydu. Çok iyi oldu benim için. ' dedi.

'O HALATI BELİNE DOLARIM'
Mustafa Kemal'e tepkisini röportaj sırasında da gösteren Yiğit, 'Karşıda rugby'ci bir çocuk var. Benimle oynadıktan sonra bir sevinçte bulunmuş. Ben
görmedim görseydim tepki verirdim. Halatlar atıp kovboyculuk oynamış. O halatı beline dolarım senin kardeş. Buradan gidene kadar sallana sallana gidersin.' ifadelerini kullandı.

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Survivor survivor 2018 survivor yiğit

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