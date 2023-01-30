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Survivor’da ortalık karıştı! O yarışmacı Murat Ceylan’ı çileden çıkardı

30.01.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 yarışmacıları arasında kıran kırana mücadeleler devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümüne yaşanan gerginlik damga vurdu. Bu akşam ekrana gelecek olan dokunulmazlık oyununda bir yarışmacının Murat Ceylan’a yaptığı hareketin ardından adeta ortalık karıştı.

Survivor’da ortalık karıştı! O yarışmacı Murat Ceylan’ı çileden çıkardı

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler’in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor’da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney’in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor’ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.

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Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan’ı çileden çıkardı. Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi. Keskin, “Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti. Fragmanın ilerleyen bölümünde Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan’a doğru fırlattı.

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Murat Ceylan, “Aysu bana mı attın bunu?” diye sordu. Evet yanıtını alınca, “Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil” diyerek sitem etti ve elindekini geriye doğru fırlattı.

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AYSU KESKİN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Aysu Keskin, basketbolcudur. Kariyerine 2013 yılında TED Ankara Kolejliler'de başladı.

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Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'da oynadı.

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