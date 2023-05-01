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Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü

01.05.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yaşanan gergin anlara bir yenisi daha eklendi. Ekranların sevilen yarışması Survivor'da yarışmacı Osman Can'ın hareketi tepki topladı. Osman Can'ın elindeki halkayı fırlatmasıyla sinirler gerildi. Sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı'dan tepkiler gecikmedi.

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü

Survivor'ın yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Gün geçtikçe azalan yarışmacı sayısı ile beraber mücadeleler kızışmaya başlıyor. 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde Osman Can agresif tavırlarda bulundu. Elindekini fırlatan Osman Can'a Murat Ceylan'dan tepki geldi.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR

Tv8'in sevilen yarışma programı Surivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan yarışmada haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Ertuğ olmuştu. 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Oyunun sonunda gerçekleşecek ada konseyi ile beraber üçüncü eleme adayı da belli olacak.

survivor 1 mayıs

MURAT CEYLAN FENA KIZDI!

Survivor'ın 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor.

osman can 2

Halka oyunu oynanan Survivor'da gergin anlar yaşandı.

survivor halka

Yarışmacılardan Aziz'in halkayı fırlatamadı. Bu durumu gören Osman Can, "Çevirme bileğini" diyerek Aziz'e seslendi.

osman can

Oyunun ardından sinirlenen Osman Can eline aldığı halkayı paravana fırlattı. Paramparça olan halka etrafa sıçradı.

osman can halkayı fırlattı

Bu duruma tepkisini göstermeyi ihmal etmeyen sunucu Murat Ceylan adeta küplere bindi.

murat ceylan 1

Osman Can'ı uyaran Murat Ceylan, "Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Bu tip isyanları kabul etmiyoruz." dedi.

murat ceylan 2

Murat Ceylan daha sonra yerdeki halkayı alıp fırlatarak, "Burada kaç kişiyiz? Attığınız halkaların nereye gittiğine dikkat edin!" sözleriyle uyarıda bulundu.

murat ceylan halka

Olay sadece Murat Ceylan'ın sözleriyle noktalanmadı. Ada konseyine gelen Acun Ilıcalı da Osman Can'a konuştu.

acun ılıcalı konsey

Ilıcalı, "Garip bir durum var. Hıncını bir şeyden çıkartma boyutundasın. Öyle bir anlık bir olay değil bu yani. Üç-beş gündür böylesin. Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı." dedi.

osman can konsey


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