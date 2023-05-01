Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü

Survivor'ın yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Gün geçtikçe azalan yarışmacı sayısı ile beraber mücadeleler kızışmaya başlıyor. 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde Osman Can agresif tavırlarda bulundu. Elindekini fırlatan Osman Can'a Murat Ceylan'dan tepki geldi.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR

Tv8'in sevilen yarışma programı Surivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan yarışmada haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Ertuğ olmuştu. 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Oyunun sonunda gerçekleşecek ada konseyi ile beraber üçüncü eleme adayı da belli olacak.

MURAT CEYLAN FENA KIZDI!

Survivor'ın 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor.

Halka oyunu oynanan Survivor'da gergin anlar yaşandı.

Yarışmacılardan Aziz'in halkayı fırlatamadı. Bu durumu gören Osman Can, "Çevirme bileğini" diyerek Aziz'e seslendi.

Oyunun ardından sinirlenen Osman Can eline aldığı halkayı paravana fırlattı. Paramparça olan halka etrafa sıçradı.

Bu duruma tepkisini göstermeyi ihmal etmeyen sunucu Murat Ceylan adeta küplere bindi.

Osman Can'ı uyaran Murat Ceylan, "Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Bu tip isyanları kabul etmiyoruz." dedi.

Murat Ceylan daha sonra yerdeki halkayı alıp fırlatarak, "Burada kaç kişiyiz? Attığınız halkaların nereye gittiğine dikkat edin!" sözleriyle uyarıda bulundu.

Olay sadece Murat Ceylan'ın sözleriyle noktalanmadı. Ada konseyine gelen Acun Ilıcalı da Osman Can'a konuştu.

Ilıcalı, "Garip bir durum var. Hıncını bir şeyden çıkartma boyutundasın. Öyle bir anlık bir olay değil bu yani. Üç-beş gündür böylesin. Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı." dedi.



