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Survivor'da yarı finalist kim oldu? Survivor'da hangi yarışmacılar yarı finale yükseldi? Büyük finale geri sayım

09.06.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam yeniden yarı final heyecanı yaşandı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar artık bireysel olarak yarışıyorlar. Dün akşam Survivor'a 5. olarak Osman Can veda etmişti. Peki, Survivor'da yarı finalist kim oldu? Survivor'da hangi yarışmacılar yarı finale yükseldi? Büyük finale geri sayım...

Survivor'da yarı finalist kim oldu? Survivor'da hangi yarışmacılar yarı finale yükseldi? Büyük finale geri sayım

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı merak konusu oldu. 9 Haziran Cuma akşamı Survivor'da dokunulmazlık serileri devam etti. Heyecanın giderek arttığı yarışmada büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Böylelikle İstanbul finalistleri belli olacak. İşte 9 Haziran 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık serisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Yusuf dördüncü sembolünü almış oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde de Nefise son dokunulmazlığı kazanmış ve yarı finalist olmuştu. Böylelikle Nefise ve Yusuf, İstanbul'da gerçekleşecek olan Survivor büyük finalde yer almayı başarmış oldu.

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SURVIVOR TARİHİNİN EN ÇOK KAZANAN YARIŞMACISI NEFİSE!

Survivor'a yedeklerden katılan Nefise, kazandığı oyunlarla Survivor tarihine geçti. En çok kazanan yarışmacı ünvanını kazanan Survivor Nefise, şampiyonluk için bütün gücüyle mücadele vermeye devam ediyor.

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SURVİVOR 2023 SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

  • Nefise
  • Yusuf
  • Ertuğ
  • Özgür


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