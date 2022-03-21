Survivor'dan kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Survivor'da hızlandırılmış elemeler devam ediyor. 20 Mart akşamında ekranlara gelen Survivor'un yeni bölümünde elenen isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu? İşte elenen isim...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

İlk iki eleme adayı ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile Mert Öcal oldu. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler eleme adayı için isim belirledi. Böylelikle üçüncü eleme adayı Evrim Keklik oldu.

Performans birincisi Nagihan, dördüncü eleme adayını belirleyen isim oldu. Nagihan, Atakan'ın adını söyleyince eleme konseyi Atakan, Barış, Mert ve Evrim arasında yapıldı.

Mart ayının sonuna kadar geçerli olacak toplu sms sonucuna göre, en az sms alan Mert Öcal adaya veda etti.



