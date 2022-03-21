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Survivor'dan kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu?

21.03.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşme partisine sayılı gün kala Survivor'dan eksilmeler hızla devam ediyor. Survivor macerası biten son isim Gönüllüler takımından Berna Keklikler olmuştu. Survivor'da eleme adayları Evrim, Barış, Mert ve Atakan oldu. Halk oylaması, elenen yarışmacıyı belirledi. Peki Survivor'dan kim elendi?

Survivor'dan kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Survivor'da hızlandırılmış elemeler devam ediyor. 20 Mart akşamında ekranlara gelen Survivor'un yeni bölümünde elenen isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu? İşte elenen isim...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

İlk iki eleme adayı ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile Mert Öcal oldu. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler eleme adayı için isim belirledi. Böylelikle üçüncü eleme adayı Evrim Keklik oldu.

Survivor'dan kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Performans birincisi Nagihan, dördüncü eleme adayını belirleyen isim oldu. Nagihan, Atakan'ın adını söyleyince eleme konseyi Atakan, Barış, Mert ve Evrim arasında yapıldı.

Survivor'dan kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Mart ayının sonuna kadar geçerli olacak toplu sms sonucuna göre, en az sms alan Mert Öcal adaya veda etti.

Survivor'dan kim elendi? 20 Mart Survivor'dan elenen isim kim oldu?


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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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