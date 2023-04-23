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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU: 23 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

23.04.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olan Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı hangi takım oldu merak edildi. Bu sezon hem fiziksel hem de zeka gücünün ön planda tutulduğu Survivor'da dün akşam haftanın ilk eleme adayı Asena olmuştu. Peki, 23 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU: 23 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, dokunulmazlık heyecanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Dün akşamki oyunu kaybeden mavi takım bu akşamki dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için ter döküyor. Survivor'da bu sezon heyecan oldukça yüksek. İşte 23 Nisan Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve yeni eleme adayı...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla bekleniyor. Oyunu kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi olacak.

23 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Gecenin sonunda kazana takım belli olacak ve karşı takımdan bir eleme adayı çıkacak.
acun ılıcalı survivor

23 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, dün akşam yapılan Acun Ilıcalı'nın sunduğu konsey sonrası belli oldu. İlk aday mavi takımdan Asena oldu.

Bu akşam ikinci dokunulmazlık için parkura çıkan takımlardan kaybeden, kendi aralarından bir isim çıkaracak. Bu isim Asena'nın eleme rakibi olacak.

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