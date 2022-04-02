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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? 2 Nisan 2022 Cumartesi

02.04.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı yarışmanın 67. bölüm fragmanını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı programın 2 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümünde kozlarını paylaşacak. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte yarışmanın 2 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? 2 Nisan 2022 Cumartesi

Survivor Allstar 2022'de heyecan dorukta. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Oyunun kazananı ve gecenin sonunda kimin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın 2 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 2 Nisan Cumartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaşacak. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme adayı olarak gösterilecek. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SURVİVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da eleme adayı olan isimler yokluk adasına gidiyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı, hem burada 24 saat boyunca yalnız kalıyor hem de yanında yalnızca battaniye olduğu için bu zor koşulla baş etmeye çalışıyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı bir battaniye ve tahta parçası ile 24. saati yalnız geçirmek durumunda kalıyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı Ardahan oldu. eleme adayı olan isimler gönderilecek.

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Survivor yokluk adası nedir?Survivor yokluk adası nedir?
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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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