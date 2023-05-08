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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 7 Mayıs 2023 Pazar Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı!

07.05.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayı merak konusu olurken birçok kişi 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapılmaya devam ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan yarışmada dokunulmazlık mücadelesinde oklar iyice gerildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte 7 Mayıs 2023 Pazar Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 7 Mayıs 2023 Pazar Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı!

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın ikinci eleme adayı merak edildi. 7 Mayıs Pazar akşamı Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hem ödülün sahibi olmak hem de eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor yarışmacıları günün sonunda konseyde bir ismi daha eleme potasına çıkarmak durumunda kaldı. İşte 7 Mayıs Pazar günü Surivor'da yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı Kırmızı Takım oldu.

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Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor Barış Telli adadan ayrılan isim olmuştu. Kırmızı takımda yarışan yarışmacının elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını oldukça üzmüştü.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu olmuştu. Yapılan sms oylaması sonucu Barış adaya veda etti. Dün oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra ilk eleme adayı Ertuğ oldu.

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Acun Ilıcalı'nın sunduğu bu akşamki eleme konseyinde kaybeden Mavi Takım, kendi aralarından bir arkadaşlarının ismini yazarak potaya soktu. En fazla ismi yazılan Buse Plan ise Survivor bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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