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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? Heyecan dorukta!

30.03.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? Heyecan dorukta!

Survivor, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığını merak ediyorlar. Her bölümü birbirinden heyecanlı geçen yarışmada bu akşam yine bir konsey gerçekleşecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam kıran kırana bir dokunulmazlık yarışı oynanıyor. Dün akşamki bölümde büyük ödül oyunu oynandı. Kazanan, dünyaca ünlü starların yaşadığı yerde bir gün konaklama ve yemek yeme şansı yakaladı. Kazanan takım mavi takım olmuştu.

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Survivor'da dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. Oyunu hangi takımın kazandığını gecenin sonunda haberimizden takip edebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor'da son yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayları;

  1. eleme adayı: Murat

  2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış oldu. Bu akşamki adaylar henüz belli olmadı.

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