MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal son haliyle herkesi şaşırttı! "Soyadının hakkını veriyor"

Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal son haliyle herkesi şaşırttı! "Soyadının hakkını veriyor"

23.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacıları son halleri ile gündemde yer alıyor. Şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a 2014 yılında katılan Duygu Bal; Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle beraber yarışmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan Survivor Duygu'nun son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal son haliyle herkesi şaşırttı! "Soyadının hakkını veriyor"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Duygu Bal yarıştığı dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın son halini görenler tanıyamadı.

35 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri “Sarışınların Kraliçesi”, “Soyadının hakkını veriyor”, “Çok güzelsiniz”, “Çiçek gibisin” yorumlarında bulundular.

duygu

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan ünlü isim, voleybola Ankara'da başladı. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu.

duygu-bal

2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer oldu. Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.

dd

Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

ss

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bal, turizm sektöründe iş hayatına atıldı.

duygu-bal1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan eski haliyle herkesi şaşırttı! Görenler tanıyamadıCamdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan eski haliyle herkesi şaşırttı! Görenler tanıyamadı
Takipçilerini dinlemedi! Sakallı imajTakipçilerini dinlemedi! Sakallı imaj
Sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni yağdıSütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
survivor Duygu Bal kraliçe sahra yaşında

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar

'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.