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Survivor Evrim Keklik depremzede çocuklar için seferber oldu! Demet Akalın kayıtsız kalamadı

27.02.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Evrim Keklik Adıyaman'da depremzede çocuklar için seferber oldu ve oyun çadırı projesini hayata geçirdi. Evrim Keklik'in bu hareketine ise Demet Akalın kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı 'Benim delime bakın oyun çadırı yapmış' sözleri ile oyun evinden bir görüntüyü kendi sayfasında paylaştı...

Survivor Evrim Keklik depremzede çocuklar için seferber oldu! Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de soluğu afet bölgelerinde aldılar. Bu isimlerden biri de ünlü Survivor Evrim Keklik oldu. Survivor Panorama sunucularından Evrim Keklik Adıyaman'da bir oyun çadırı kurdu. Demet Akalın ise Keklik'in bu hareketine kayıtsız kalamadı...

'BENİM DELİME BAKIN...'

Demet Akalın, Survivor Evrim Keklik'in depremzede çocuklar için yaptığı oyun evinden bir görüntü paylaşarak 'Benim delime bakın oyun çadırı yapmış Adıyaman'a' sözleri ile Keklik'i takdir etti.

demet akalın paylaşım

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın bu paylaşımının ardından; 'Helal olsun Evoma', 'E boşuna sevmedik', 'Sağ olasın Evrim' yorumları yapıldı.

evrim keklik oyun çadırı

''OYUN EVİMİZ TAMAMLANDI''

Survivor Evrim Keklik ise, oyun çadırı projesi kapsamında hayata geçirilen oyun evinden görüntüleri 'Oyun evimiz tamamlandı' sözleri ile paylaştı.

evrim keklik çocuklar

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