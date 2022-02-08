Survivor Evrim Keklik'in eski halini görenler inanamadı! Meğer Murat Yıldırım'ın...

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ile yaşadığı gerginlikle adından söz ettiren Evrim Keklik, Survivor All Star'ın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Survivor'dan önce spor eğitmenliği yapan Evrim Keklik'in daha önce ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, aslen Çankırılıdır.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Keklik, bir süre profesyonel olarak voleybol oynadı ancak sakatlığı nedeniyle, voleybol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Sualtı hokeyiyle ilgilenen Evrim Keklik, kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etti.

2020 yılında katıldığı Survivor ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Evrim Keklik'in, daha önce Murat Yıldırım'ın sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını duyanlar şaşıp kaldı.

Evrim Keklik, yarışmaya anne ve babasıyla gelmişti.

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'in içten tavırları, izleyiciden tam puan almıştı.

Spor kariyeriyle tanınan Evrim Keklik'in oyunculuk yaptığını duyanlar ise gözlerine inanamadı.

Evrim Keklik, 2011 yılında FOX TV'de yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde kamera karşısına geçti. Evrim Keklik'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı.

Dizinin kadrosunda Ecem Karavus, Ayça Ayşin Turan, Zeynep Dörtkardeşler gibi isimler yer alıyordu.

Evrim Keklik'in adı geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Furkan Dede ve Evrim Keklik'ten konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.



