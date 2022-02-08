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Survivor Evrim Keklik'in eski halini görenler inanamadı! Meğer Murat Yıldırım'ın...

08.02.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Survivor, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Şimdilerde yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik'in yer aldığı yapımları görenler şaşkına döndü.

Survivor Evrim Keklik'in eski halini görenler inanamadı! Meğer Murat Yıldırım'ın...

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ile yaşadığı gerginlikle adından söz ettiren Evrim Keklik, Survivor All Star'ın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Survivor'dan önce spor eğitmenliği yapan Evrim Keklik'in daha önce ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, aslen Çankırılıdır.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden gerçek! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Keklik, bir süre profesyonel olarak voleybol oynadı ancak sakatlığı nedeniyle, voleybol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden gerçek! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış

Sualtı hokeyiyle ilgilenen Evrim Keklik, kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etti.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden gerçek! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış

2020 yılında katıldığı Survivor ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Evrim Keklik'in, daha önce Murat Yıldırım'ın sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını duyanlar şaşıp kaldı.

Survivor Evrim Keklikler hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Evrim Keklik, yarışmaya anne ve babasıyla gelmişti.

Survivor Evrim Keklikler hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Survivor Evrim Keklikler hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'in içten tavırları, izleyiciden tam puan almıştı.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Spor kariyeriyle tanınan Evrim Keklik'in oyunculuk yaptığını duyanlar ise gözlerine inanamadı.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Evrim Keklik, 2011 yılında FOX TV'de yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde kamera karşısına geçti. Evrim Keklik'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Dizinin kadrosunda Ecem Karavus, Ayça Ayşin Turan, Zeynep Dörtkardeşler gibi isimler yer alıyordu.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden detay! Meğer çıkmadığı kanal kalmamış..

Evrim Keklik'in adı geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden gerçek! Eski halini görenler inanamadı

Furkan Dede ve Evrim Keklik'ten konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

Survivor Evrim Keklik hakkında şoke eden gerçek! Eski halini görenler inanamadı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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