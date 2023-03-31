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Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? Heyecan dorukta!

30.03.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor iletişim oyunu heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları aileleriyle görüşecekleri ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? Heyecan dorukta!

Survivor, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada iletişim ödülü heyecanı yaşandı. İzleyiciler bu akşam oynanan oyununda hangi takımın kazandığını merak ediyorlar. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam kıran kırana bir ödül oyunu yarışı oynandı. Dün akşamki bölümde büyük ödül oyunu oynandı. Kazanan, dünyaca ünlü starların yaşadığı yerde bir gün konaklama ve yemek yeme şansı yakaladı. Kazanan takım mavi takım olmuştu.

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Survivor'da iletişim oyunu kıyasıya mücadele sonucunda kırmızı takımın galibiyetiyle tamamlandı. Mücadeleyi kazanan kırmızı takım yarışmacılarının sevinci görülmeye değerdi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor'da son yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayları;

  1. eleme adayı: Murat

  2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış oldu. Bu akşamki adaylar henüz belli olmadı.

ASENA VE ERTUĞ KAVGASI GECEYE DAMGA VURDU

Asena ve Ertuğ arasında geçen tartışma gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Ertuğ'un Asena'nın karnına vurması, izleyicilerden büyük tepki topladı.

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