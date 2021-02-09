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Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

09.02.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2021'in 9 Şubat Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımlarından iki yarışmacı elemeye kaldı. Son bölümde sms oylaması birincisi olan yarışmacılar ise diğer eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor'da sms birincisi kim oldu? Oylama sonuçlarına göre Survivor 2021'den kim elendi? İşte 9 Şubat Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler ve ünlüler takımlarından birer yarışmacı eleme adayı olmuştu. Takımlar ada konseyindeki oylamalarda iki eleme adayını belirlemişti. Survivor son bölümde ise sms oylaması sıralaması açıklandı. Gönüllüler ve ünlülerde sms oylaması birincisi olan yarışmacılar iki eleme adayı daha belirledi. Sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı ise Survivor'dan elenecek.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın sms birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz üst üste 5. hafta oylamadan birinci çıktı.

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İLAYDA SÜRPRİZİ!

Ünlülerde bu hafta sms oylamasının birincisi İlayda oldu. Adını duyan İlayda büyük şaşkınlık yaşadı. Acun Ilıcalı da İlayda'nın herkesi geride bırakarak sms birincisi olmasına şaşırdığını söyledi.

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SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımında eleme adayı belirlenmesi için konsey gerçekleştirildi. Ünlüler takımında yapılan konsey sonrasında takım kararıyla en çok oyu alan isim Doğan Keser haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

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Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından belirlendi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu oldukça heyecanlı geçti ve ünlüler takımı bu kez hata yapmayarak dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

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Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ise ada konseyine giderek eleme adayı oylaması yaptı. Gönüllüler takımında takım kararıyla en çok oyu alan ve bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Hanzade oldu.

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Survivor son bölümdeki konseyde ise ünlüler takımının sms birincisi İlayda, 3. eleme adayını belirledi. Takımdan kimsenin gitmesini istemediğini söyleyen İlayda, stratejik bir isim söyleyeceğini açıkladı. İlayda eleme adayı olarak Öykü Çelik'in adını söyledi.

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Gönüllüler takımı birincisi Poyraz ise 4. eleme adayı olarak Baran'ı belirledi.

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SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Öykü Çelik, Baran, Hanzade ve Doğan Keser arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre, Survivor'dan elenen yarışmacının Baran olduğunu açıkladı.

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Survivor'dan elenen Baran veda konuşmasında "Burası benim hep hayalimdi. Zor anlar yaşıyordum ama buraya geldim. Çok değişik ve güzel şeyler yaşadım. Ufacık pirincin bile tabakta kalmamasını öğrendim. İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim" dedi.

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