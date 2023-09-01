Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere o yorumu affetmedi! 'Şeref ve onurum zedelendi' diyerek şikayetçi oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’daki performansı ile hafızalara kazınan Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti. Ünlü isim daha sonra yaptığı açıklamada kanser olduğunu duyurmuştu.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Nagihan Karadere, kendisine yapılan kötü yorumları affetmiyor.

Geçtiğimiz ocak ayında kendisine yönelik sosyal medyadan yapılan, "sen en iyisi p.... filmi çek" diyen kullanıcıyı şikayet eden ve cinsel taciz soruşturması açılmasını sağlayan Karadare şimdi de, kendisi hakkında sosyal medyadan " Böyle ahlaksız bir kadın olamaz" diyen kişiden şikayetçi oldu.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Nagihan Karadere savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Popülaritem arttıkça hakaretlerde arttı" dedi.

Şeref ve onurunun zedelendiğini de söyleyen Karadere, Yener P. hakkında hakaret suçundan dava açılmasını talep etti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



