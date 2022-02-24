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Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu söylenen Makbule Şakalakoğlu Nisa Bölükbaşı'na mektup gönderdi

24.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. Survivor Nisa, Mert-Sude arasındaki yakınlaşmayı görünce her şeyi ifşa etmişti. Makbule Şakalakoğlu Survivor adasına mektup gönderdi. İşte mektupta dikkat çeken detay...

Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu söylenen Makbule Şakalakoğlu Nisa Bölükbaşı'na mektup gönderdi

Survivor Mert Öcal ve ilişkileriyle aşk adasına dönmüştü. Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor'da yer alan Mert Öcal ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Sude ile de birlikteliği olduğu iddia edilen Mert'e Nisa Bölükbaşı tepki göstermiş ve yaşananları ifşa etmişti.

Survivor Nisa ödül oyununu kazanınca yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'dan mektup aldı. Duygusal anların yaşandığı iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun mesajı dikkat çekti.

"İÇİN RAHAT OLSUN"

Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Makbule'nin mektubunda şunlar yazıyordu:

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"Burada herkes seni çok özledi. Kedilerin çok iyi, onları sakın merak etme. Sürekli görmeye gidiyorum, keyifleri yerinde, çok mutlular. Ve şunu bilmelisin ki sen bir arkadaş olarak yapabileceğin her şeyi fazlasıyla yaptın. Bu konuda için rahat olsun, bundan sonra yapabileceğin tek şey oyunlara odaklanmak olsun. Seni çok seviyorum, burayı ve beni merak etme. Seni İstanbul finalinde bekliyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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