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Survivor Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler! ''Survivor hayatımı alt üst etti''

01.02.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda rahim ve göğüs kanserine yakalandığı öğrenilen Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözlerin ardı arkası kesilmedi. Karadere, bugün Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. ''Survivor hayatımı alt üst etti'' diyen Karadere programda duygusal anlar yaşadı...

Survivor Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler! ''Survivor hayatımı alt üst etti''

Daha önce 3 defa Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere yaptığı son açıkmaları ile Acun Ilıcalı'yı kızdırmış ve aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Ilıcalı ile arasını yeni düzelten Karadere yine öyle açıklamalar yaptı ki adeta açtı ağzını yumdu gözünü. "Survivor benim hayatımı altüst etti" diyen Karadere, 1 yaşındaki bebeğini kundakta bırakıp yarışmaya gittiğini söyleyerek ağladı...

Nagihan Karadere, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Kanser sürecinden bahseden Karadere, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

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''BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM ÇÖKTÜ''

Göğüs ve rahim kanseri ile mücadele eden Karadere, sağlık durumuyla ilgili "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok" dedi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor Panorama'da yarışmanın sahte olduğunu ifade ederek Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını eleştiren Nagihan Karadere için "Nagihan birinci olamadığı için bozuldu. O hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim" demişti.

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"SURVİVOR HAYATIMI ALT ÜST ETTİ''

Ilıcalı'nın bu sözlerine çok kırıldığını dile getiren Karadere, gözyaşlarına hakim olamayarak ''Survivor benim hayatımı alt üst etti. 1 yaşındaki çocuğumu bıraktım, evliliğim bitti. Ben kundaktaki bebeğimi bırakarak Survivor'a gittim. Acun Bey'in o sözleri kasıtlı olarak söylemediğini biliyorum. Zoruma gitti. Bu kadar emek vererek rekor kırdığım bir olayda bunların söylenmesi üzdü. Aramızda sıkıntı yok, o sözlerden sonra hemen konuştuk'' dedi.

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