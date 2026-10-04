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Onur Tuna ve Özge Törer başrolde! Karakuyu'dan fotoğraflar geldi

Kanal D'nin yeni dizileri arasında yer alan OGM imzalı Karakuyu’nun okuma provaları başladı. Onur Tuna ve Özge Törer'in başrolde olduğu dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi.

Onur Tuna ve Özge Törer başrolde! Karakuyu'dan fotoğraflar geldi

Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Karakuyu oyuncuları, konusu ve yayın tarihine dair detaylar haberimizde...

Karakuyu ekibi okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Karakuyu aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülürken Ferda’nın (Özge Törer) kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini ekrana taşıyacak. Karakuyu için henüz bir tarih verilmedi. Dizinin okuma provalarından gelen fotoğraflar ise oyuncuların fanlarını heyecanlandırdı.

Onur Tuna ve Özge Törer başrolde! Karakuyu dan fotoğraflar geldi 1

KARAKUYU KONUSU NE?

Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor.
Onur Tuna ve Özge Törer başrolde! Karakuyu dan fotoğraflar geldi 2

Yıllar önce geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını fark eder.

Onur Tuna ve Özge Törer başrolde! Karakuyu dan fotoğraflar geldi 3

FERDA’NIN HAYATINI GERİ ALMA MÜCADELESİ

Geçmişin izleriyle yüzleşirken Karakuyu’daki dengelerin de değişmesine neden olan Ferda, bir yandan kardeşlerini korumaya ve kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışırken, diğer yandan kendisini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur. Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman (Onur Tuna) ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralarken, ikili arasında güçlü bir çekim ve çatışma başlar.

Onur Tuna ve Özge Törer başrolde! Karakuyu dan fotoğraflar geldi 4

KARAKUYU OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna
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