Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında mücadele önce ödül oyunu ile devam etti. Survivor'a yedeklerden katılan yeni yarışmacılar da ilk defa ödül oyununda parkura çıktı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında heyecan dolu bir ödül oyunu oynandı. Kum sahada karşılıklı futbol oynayacak olan iki takım yarışmacıları, oyun alanında oldukça zorlu mücadelelere çıktı.

Heyecan dolu ödülde Survivor'a katılacak olan yeni yarışmacılar da yer aldı ve ilk performanslarını bu oyunda sergilediler. Futbol maçında ünlülerden Barış Özbek, gönüllülerden Steven bilgi ve tecrübelerini ortaya koydu. Nefes kesen maçta Steven ayrıca maçın tek kırmızı kartını gördü. Maçın sonunda 10'a 7 skorla kazanan gönüllüler oldu.



