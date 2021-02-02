MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

02.02.2021 00:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 1 Şubat Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar oyunu kazabilmek için zorlu parkurda yarıştı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımının zorlu mücadelesinde kazanan takım ise bisküvilerin keyfini çıkardı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında mücadele önce ödül oyunu ile devam etti. Survivor'a yedeklerden katılan yeni yarışmacılar da ilk defa ödül oyununda parkura çıktı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında heyecan dolu bir ödül oyunu oynandı. Kum sahada karşılıklı futbol oynayacak olan iki takım yarışmacıları, oyun alanında oldukça zorlu mücadelelere çıktı.

Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?

Heyecan dolu ödülde Survivor'a katılacak olan yeni yarışmacılar da yer aldı ve ilk performanslarını bu oyunda sergilediler. Futbol maçında ünlülerden Barış Özbek, gönüllülerden Steven bilgi ve tecrübelerini ortaya koydu. Nefes kesen maçta Steven ayrıca maçın tek kırmızı kartını gördü. Maçın sonunda 10'a 7 skorla kazanan gönüllüler oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları!
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik zumba yaptığı anları paylaştı

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik zumba yaptığı anları paylaştı

Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları!

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor'ın yeni yarışmacısı oldu!

Survivor Doğan Keser kimdir? Instagram fenomeni olan Doğan Keser kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Doğan Keser hakkında bilgiler

Ünlü fenomen, Survivor'ın yeni yarışmacısı oldu!

Hande Erçel'in paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı

Hande Erçel'in paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı

George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

Geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.