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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödül ne oldu? Beklenen gün geldi!

24.03.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Ödül olarak iletişim hakkı kazanacak olan yarışmacılar, ödülün açıklanmasıyla sevinç çığlıkları attılar. Aylardır ailelerinden uzakta ve habersiz bir şekilde Survivor adasında yaşayan yarışmacılar, aileleriyle görüşebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödül ne oldu? İşte detaylar...

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödül ne oldu? Beklenen gün geldi!

Survivor 2023 iletişim oyunu ile bu akşam ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımları ödülü kazanabilmek için çanla başla mücadele ettiler. İletişim ödülünü hangi takımın kazandığı merak edildi. Her bölümü ilgiyle izlenen Survivor'da yine heyecan doruktaydı. Ünlüler takımında yarışan Kürşat'ın ağlaması geceye damga vuran konulardan biri oldu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödül ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Kıran kırana geçen mücadele sonunda gülen taraf ünlüler takımı oldu.

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SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da bu akşam oynanan oyunun ödülü aile ile iletişim oldu. İletişim oyunu için ter döken yarışmacılar, aileleri ile görüşecekleri için oldukça heyecanlandılar.

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Gecenin sonunda kazanan olan ünlüler takımı yarışmacıları tek tek aileleri ile görüşme imkanı yakaladı. Duygusal anların yaşandığı bölümde hem yarışmacılar ağladı hem de izleyiciler duygulandı.

KÜRŞAT'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Aile ile iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar sevinç çığlıkları attılar. Yarışmacılar anne babalarıyla görüşmek için sabırsızlandı. Ünlüler takımındaki herkesin sevindiği gözlenirken Survivor Kürşat'ın bakışları geceye damgasını vurdu. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmiş olan Kürşat Yalçınkaya, anne babası yerine kardeşiyle görüştü.

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Kürşat'ın gözlerinin dolduğunu gören izleyiciler, yarışmacı içi,n duygusal yorumlarda bulundular. Bir kullanıcının Kürşat için yazdığı 'herkes anne babalarıyla konuşurken Kürşat'ın gözleri doldu o kadar üzüldüm ki o kadar güçlü biri ki' yorumu kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

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