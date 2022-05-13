Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Gündüz kuşağı programı olan Survivor Panorama'da Kemal Özcanlı iletişimi ve yorumlarıyla dikkat çekiyor. Kemal Özcanlı meğer seneler önce de ekranlarda yerini almış.

KEMAL ÖZCANLI BAKIN KİM ÇIKTI

Kemal Özcanlı, Var mısın Yok musun adlı popüler yarışma programıyla adını duyurdu.

Bu programla tanınan Kemal Özcanlı ilerleyen zamanlarda program sunuculuğu yaptı.

Maç yorumcusu olan Özcanlı, Ütopya programında yorumcu olarak yer almıştı.

Aslen Ordulu olan Özcanlı, geçtiğimiz yıllarda da Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile birlikte sunan Özcanlı, bu yıl Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor.



