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Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

13.05.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Kemal Özcanlı, meğer seneler önce yayınlanan ve herkesin ilgiyle izlediği o yarışma programında yer almış...

Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Gündüz kuşağı programı olan Survivor Panorama'da Kemal Özcanlı iletişimi ve yorumlarıyla dikkat çekiyor. Kemal Özcanlı meğer seneler önce de ekranlarda yerini almış.

KEMAL ÖZCANLI BAKIN KİM ÇIKTI

Kemal Özcanlı, Var mısın Yok musun adlı popüler yarışma programıyla adını duyurdu.

Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Bu programla tanınan Kemal Özcanlı ilerleyen zamanlarda program sunuculuğu yaptı.

Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Maç yorumcusu olan Özcanlı, Ütopya programında yorumcu olarak yer almıştı.

Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Aslen Ordulu olan Özcanlı, geçtiğimiz yıllarda da Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile birlikte sunan Özcanlı, bu yıl Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor.

Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Survivor Panorama sunucusu Kemal Özcanlı bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...


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