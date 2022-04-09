Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

2007'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun adlı programda da beraber yarışan Hakan-Gizem Hatipoğlu ikilisinin Lila Hatipoğlu adında kızları bulunuyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gizem Hatipoğlu tarzıyla takipçilerini büyülüyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN EŞİ GİZEM HATİPOĞLU'NUN TARZI BÜYÜLEDİ

2010'da ekranlara gelen Survivor Kızlar Erkekler yarışmasında yer alan Hakan Hatipoğlu ve Gizem Akın ikilisi 2011'den bu yana mutlu evliliğine devam ediyor.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Gizem Hatipoğlu, pozları ve tarzıyla ilgi odağı oluyor.

Gizem Hatipoğlu'nun Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu ve kızı Lila Hatipoğlu ile sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

34 yaşındaki Gizem Hatipoğlu Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde eğitim aldı.

2009'da Hakan Hatipoğlu'nun da katıldığı “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı.





