MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

09.04.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Gizem Akın ile 2011'de hayatını birleştirdi. Güzelliği ve tarzıyla öne çıkan Gizem Hatipoğlu son paylaşımıyla tarzını konuşturdu.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

2007'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun adlı programda da beraber yarışan Hakan-Gizem Hatipoğlu ikilisinin Lila Hatipoğlu adında kızları bulunuyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gizem Hatipoğlu tarzıyla takipçilerini büyülüyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN EŞİ GİZEM HATİPOĞLU'NUN TARZI BÜYÜLEDİ

2010'da ekranlara gelen Survivor Kızlar Erkekler yarışmasında yer alan Hakan Hatipoğlu ve Gizem Akın ikilisi 2011'den bu yana mutlu evliliğine devam ediyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Gizem Hatipoğlu, pozları ve tarzıyla ilgi odağı oluyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Gizem Hatipoğlu'nun Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu ve kızı Lila Hatipoğlu ile sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

34 yaşındaki Gizem Hatipoğlu Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde eğitim aldı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

2009'da Hakan Hatipoğlu'nun da katıldığı “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?
Estetikler yetmedi! Son pozunu görenler "Bu kim?" dediEstetikler yetmedi! Son pozunu görenler "Bu kim?" dedi
Estetik itirafı! Göğüslerini...Estetik itirafı! Göğüslerini...
Anahtar Kelimeler:
Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Tek S-300'ünü Ukrayna'ya vermişti! ABD'den flaş Patriot hamlesi

Tek S-300'ünü Ukrayna'ya vermişti! ABD'den flaş Patriot hamlesi

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.