Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

Survivor programına birden fazla kez katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor. 'Var mısın Yok musun?' programında tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile 11 yıllık evliliğine devam eden Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi görenleri şaşırttı.

HAKAN HATİOĞLU'NUN KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

42 yaşındaki Hakan Hatipoğlu'nun Zeynep Hatipoğlu adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Zeynep Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde ağabeyi Hakan Hatipoğlu ile pozunu paylaşarak, "Seni her zaman destekleyecek harika bir kardeşin olduğunda kimin bir süper kahramana ihtiyacı olur?" ifadelerini düşmüştü.

Zeynep Hatipoğlu, pazarlama alanında yer alıyor.

İşte Zeynep Hatipoğlu'nın bazı Instagram pozları...





