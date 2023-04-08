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Survivor şampiyonu Merve Oflaz dekolteli poz verdi! Aile’nin yıldızı dayanamadı

08.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun’un ardından Survivor’da yarışan ve şampiyon olan Merve Oflaz daha sonra televizyon camiasında kariyerine devam etti. Survivor’ın Nisa Bölükbaşı’dan önce ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Survivor şampiyonu Merve Oflaz dekolteli poz verdi! Aile’nin yıldızı dayanamadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor ile tanınan Merve Oflaz yarıştığı ilk yılda şampiyon olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Oflaz dekolteli pozlarıyla adeta büyüledi.

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34 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Aile dizisi oyuncularından olan Yüsra Geyik de yer aldı.

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Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına katılan ve şampiyon olan Merve Oflaz daha sonra oyunculuk eğitimi aldı.

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Ünlü isim çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra Kalbim 4 Mevsim adlı diziyle izleyici karşısına çıktı.

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Güzel oyuncunun rol aldığı diziler arasında Not Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Eve Dönüş ve Rengarenk de bulunuyor.

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Merve Oflaz bir fenomen haline gelen Arka Sokaklar dizisinde de rol aldı ve Bahar Komiser karakterini canlandırdı.

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