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  4. Survivor şampiyonu Ogeday olmuştu! Acun Ilıcalı'dan paylaşım gecikmedi

Survivor şampiyonu Ogeday olmuştu! Acun Ilıcalı'dan paylaşım gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 15:05
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Bu yıl da oldukça büyük bir merak ve heyecanla izlenen Survivor'ın şampiyonu belli oldu. Finale kalan Ogeday ile Nefise şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'ın kazananı Ogeday Girişken oldu. Acun Ilıcalı'dan tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

Survivor şampiyonu Ogeday olmuştu! Acun Ilıcalı'dan paylaşım gecikmedi

Survivor All Star'da bu yıl kavga ve kaos hiç bitmiyordu. Yarışmanın neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Survivor'ın final mücadelesinin ilk turunda Ogeday ile Seda, Nefise ile Batuhan karşılaştı. Seda ve Ogeday karşılaşmasında kazanan Ogeday oldu. Nefise ile Batuhan karşılaşmasında kazanan Nefise oldu.

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Ogeday Girişken ve Nefise Karatay kıyasıya mücadele etti. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla kazandı ve Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.

"SEYİRCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Ogeday Girişken kupayı kaldırmadan önce konuşma yaptı. Yarışmacı yaptığı konuşmada, "Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada 2 tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şuan burada olamayacaktım ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon" ifadelerini kullandı.

NEFİSESON

Survivor şampiyonu Ogeday'a Acun Ilıcalı'dan tebrik mesajı geldi. Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım şöyle:

"Başta Survivor AllStar 2024 şampiyonumuz Ogeday Girişken olmak üzere tüm yarışmacılarımızı ve bu sezonda emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Bizimle bu heyecanı ekranlardan paylaşan tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler..."

Vitrin


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Acun Ilıcalı
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