Survivor şartlarına dayanamayıp ayrılan Aycan Yanaç'tan olay paylaşım

Survivor All Star'da Aycan Yanaç yarışmayı yarıda bırakarak olay olmuştu. Acun Ilıcalı kararı "Aycan itibariyle artık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" demişti.

Survivor Aycan adadan ayrılıp ülkeye döndükten sonra paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Aycan Yanaç son olarak Twitter paylaşımıyla şoke etti.

Survivor Seda'yı hedef alan tek kelimelik paylaşımıyla olay olmayı başardı. Aycan Survivor Seda'ya "Antipatik" dedi.

Survivor Aycan'ın yorumu tepki çekti. Takipçiler "Sen yarışmaya dayanamadın konuşmaya hakkın yok" yorumlarında bulundu.





