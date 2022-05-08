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Survivor şartlarına dayanamayıp ayrılan Aycan Yanaç'tan olay paylaşım

08.05.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç yarışmanın şartlarına dayanamadığı için programı bırakmıştı. Acun Ilıcalı'nın "Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" diyerek duyurduğu süreçten sonra eski yarışmacının paylaşımları dikkat çekti. Survivor Aycan son olarak Survivor Seda paylaşımıyla olay oldu.

Survivor şartlarına dayanamayıp ayrılan Aycan Yanaç'tan olay paylaşım

Survivor All Star'da Aycan Yanaç yarışmayı yarıda bırakarak olay olmuştu. Acun Ilıcalı kararı "Aycan itibariyle artık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" demişti.

Survivor Aycan adadan ayrılıp ülkeye döndükten sonra paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Aycan Yanaç son olarak Twitter paylaşımıyla şoke etti.

Survivor Seda'yı hedef alan tek kelimelik paylaşımıyla olay olmayı başardı. Aycan Survivor Seda'ya "Antipatik" dedi.

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Survivor Aycan'ın yorumu tepki çekti. Takipçiler "Sen yarışmaya dayanamadın konuşmaya hakkın yok" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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