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Survivor Seda Ocak paylaşımıyla sosyal medyayı çalkaladı! "Ben çıkınca her şeyi öğrendim..."

28.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer alan ve performansıyla yarışmaya damga vuran Seda Ocak, çıktığı ilk eleme potasında adadan elenerek herkesi şoke etmişti. Survivor'dan döndükten hemen mangal açıklamasıyla şaşkına çeviren Seda Ocak, son paylaşımıyla olay yarattı. Ocak, adadan arkadaşı Anıl Berk Baki'nin konuştuğu bir anı etiketledi ve söylemleriyle sosyal medyayı salladı.

Survivor Seda Ocak paylaşımıyla sosyal medyayı çalkaladı! "Ben çıkınca her şeyi öğrendim..."

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da 'açlık' açıklamasıyla gündeme gelen Seda Ocak, adadan döndükten sonra olay paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Survivor 2022 All Star'da çıktığı ilk eleme potasından elenerek destekçilerini büyük üzüntüye uğratan Seda Ocak, son açıklamasıyla gündem yarattı.

ELEMEYE GİRDİĞİ İLK POTADA VEDA ETTİ

Seda Ocak, Survivor 2022 gönüllüler takımında geçtiğimiz haftalarda eleme potasına girdi. Survivor'ın başlamasından bu yana başarılı performans çizen Seda Ocak, girdiği ilk eleme potasında adaya veda etmişti.

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AÇLIK YOK AÇIKLAMASIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından videolar paylaşan ve Survivor'la alakalı yorumlarda bulunan Seda Ocak, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Paylaşımında yorumlarda bulunan Ocak, "Semalar kaybetti. Benim takımım kazandı. Şimdi öyle mi böyle mi? Açlık yok Survivor'da erzak var ben biliyorum. Arkada mangallar yanıyor" diyerek dikkat çekmişti.

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Daha sonrasında ise gülmeye başlayan Seda Ocak, bu tarz yorum yapanlar vardır ya diyerek "Survivor izleyicisinin böyle şeyi vardır ya. Ben 62 kilo gidip 49 kiloya düştüm. Sonra ödüller büyüyünce, kokonata bastırınca, balıkları yedikten sonra anca toparladım. Emeğe saygı lütfen" diyerek bu söylemleri dile getirenlere açıklamada bulundu.

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SON İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Survivor 2022 All Star'da dün akşam konseyde Anıl'ın yaptığı açıklamaları Instagram hesabından paylaşan Seda Ocak, paylaşımıyla herkesi şoke etti. Anıl'ın söylemleri sonrası bir açıklama yapan Seda Ocak, o yarışmacı hakkında flaş sözler söyledi.

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"BEN ÖĞRENDİM ÇIKINCA..."

Seda Ocak, Anıl'ın sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bu cümleyi Anıl kime niye söylüyor bilmiyorum ama farketmiyor Anılcım. Arka tarafta yüzüme Allah senden razı olsun kimse yapmaz derler, röportajlarda sanki her akşam benim masamda saatlerce oturup muhabbet etmiyormuşuz, dertleşmiyormuşuz, beraber ağlayıp gülmüyormuşuz, saatlerce bağıra bağıra şarkı söylemiyormuşuz gibi konuşurlar. Ben öğrendim ama çıkınca. Sen takılma yola devam." ifadelerini kullandı.

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Seda'nın bu iddiaları sonrası, hangi yarışmacı hakkında bu sözleri sarf ettiği takipçileri tarafından merak konusu oldu.

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survivor
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