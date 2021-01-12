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Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda Forever” nedir? Wakanda ne demek, ne anlama geliyor?

12.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda Forever” nedir? Wakanda ne demek, ne anlama geliyor?

Survivor yarışmasının sevilen ismi Steven Salam’ın parkurda kazandığı oyundan sonra kullandığı “Wakanda Forever” ifadesi seyircinin dikkatini çekti. Gönüllüler takımında yarışan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde doğup büyüyen Steven sosyal medyanın gündemine oturdu. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan bölümde Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda” ifadesi merak edildi.

Ünlüler takımından Barış Özbek ile arasında geçen polemik sonrası gözlerin çevrildiği isim Steven Salam, kazandığı parkurdan sonra “Wakanda Forever” diyerek sevincini gösterdi. Gönüllüler takımı yarışmacısı bu ifadenin kendisinin sevincini göstermek adına söylediği bir kelime olduğunu açıklarken izleyenler kelimenin Türkçe karşılığını merak ediyor. Peki, Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda Forever” nedir, ne anlama geliyor? “Wakanda Forever” ne demek? İşte detaylar…

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

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Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

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Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde doğdu. 2011 yılında eğitim almak için Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite eğitimini Türkiye’de tamamladı. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenleriyle Survivor heyecanını paylaşmıştı. Paylaşımında Steven, “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum Survivor’a” sözlerini kullandı.

Survivor 2021 gündemde! Survivor Steven Salam nereli?Survivor 2021 gündemde! Survivor Steven Salam nereli?


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