Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda Forever” nedir? Wakanda ne demek, ne anlama geliyor?

Ünlüler takımından Barış Özbek ile arasında geçen polemik sonrası gözlerin çevrildiği isim Steven Salam, kazandığı parkurdan sonra “Wakanda Forever” diyerek sevincini gösterdi. Gönüllüler takımı yarışmacısı bu ifadenin kendisinin sevincini göstermek adına söylediği bir kelime olduğunu açıklarken izleyenler kelimenin Türkçe karşılığını merak ediyor. Peki, Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda Forever” nedir, ne anlama geliyor? “Wakanda Forever” ne demek? İşte detaylar…

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.