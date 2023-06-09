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Survivor yarı finalde dokunulmazlığı kim aldı, hangi yarışmacı? Survivor'da kim elendi? Büyük finale sayılı günler!

08.06.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam yarı final heyecanı yaşandı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar artık bireysel olarak yarışıyorlar. Dün akşam bir yarışmacının daha elendiği yarışmada heyecanlı geri sayım devam ediyor. Peki, Survivor yarı finalde dokunulmazlığı kim aldı, hangi yarışmacı? Survivor'da kim elendi? Büyük finale sayılı günler!

Survivor yarı finalde dokunulmazlığı kim aldı, hangi yarışmacı? Survivor'da kim elendi? Büyük finale sayılı günler!

Survivor yarı final bütün heyecanıyla devam ediyor. Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor yarı finalde sona geliniyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada bu akşam bir kişi daha hayallerine veda etti. İşte Survivor yarı final ile ilgili detaylar ve elenen yarışmacı...

SURVİVOR YARI FİNALDE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor'da bu akşam yarı final oyunu oynandı Nefise, Özgür, Osman Can, Ertuğ ve Yusuf arasında geçen kıran kırana mücadelenin sonunda kazanan yarışmacı belli oldu.

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Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, 4. ve son dokunulmazlık kolyesini alan Nefise oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşamki oyunun sonunda yarı finale kalamayacak olan yarışmacı belli oldu. Oldukça zorlu geçen parkurlarda yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda adaya ve Survivor final hayallerine veda eden isim Osman Can oldu.

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Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en zor Survivor olarak açıkladığı Survivor 2023'te adım adım sona geliniyor. 13 Haziran'da final yapacağı açıklanan sevilen yarışmada bu akşam yarı final, sonrasında da final heyecanı yaşanacak.

NEFİSE DURMUYOR

Bu akşam oynanan oyunda kronometre tutuldu. Survivor yarışmacıları parkuru bitirme sürelerine göre değerlendirildi.

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Nefise'nin parkuru 1.01 saniyede bitirmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Nefise'yi başarısından dolayı tebrik etti. Şu an 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da Nefise, tek kadın yarışmacı olarak mücadele veriyor.

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