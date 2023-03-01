Survivor Aziz ateş püskürdü! Kaplumbağa terbiyecisi örneği olay oldu! Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Survivor'da gerilim had safhada. Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Survivor eleme konseyinde Aziz'e söz vermesinin ardından ortam buz kesti. Demet Akalın Aziz'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından "Ayyy bu Aziz ne dedi ya ohaaaaaaaa ohaaa ohaaa !!! Dönünce dava açar kızlar buna" paylaşımını yaptı.

İŞTE YAŞANANLAR

Aziz "Konsey çıkışında Asena ile Osman Can hararetli bir şekilde tartıştı. Sonrasında kamp alanına gittik. Orada Asena tekrar Osman'la konuşmak istedi. Asena potaya girdiği için büyük bir isyanı vardı. Ama beni hiç ilgilendirmiyor. Artık alakadar da etmiyor. İsmini anmaktan hicap duyduğum Senem var bir de. Şirret ikilisi onlar" deyince olanlar oldu. Survivor'da Senem - Çağla ikilisi ile Aziz arasında gerim yaşandı.

SURVIVOR'DA GERGİN ANLAR

Senem ve Çağla için olumsuz açıklamalarda bulunan Aziz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ateş başında birlikte Osman Can ile tartışıyorlardı. Ben de izliyordum. Senem 'Biz grup değiliz' diye kendini izah ediyordu. Ben de bu söz üzerine 'Çok doğru söylüyorsun. O zaman bana niye tepki göstermiştiniz?' deyince Senem üstüme yürüdü. Çok kötü sözler söyleyip hakaretler etti. Olduğu yerden kalkıp kafamın önüne kadar geldi. Yani kaba tabirle bana kafa atma teşebbüsünde bulundu. "

"BURADA İNSANLAR AKLINI, MANTIĞINI KAYBETMİŞ DURUMDALAR"

İnsanlarda vefasızlığın bu denli büyük olduğunu artık Survivor'da da gördüğünü söyleyen Aziz "Ben burada kimseye terbiye dersi verecek değilim. Ama ben terbiyeli bir insanım. Laflarıma da eylemlerime de dikkat ediyorum. O andan sonra barakayı da değiştirdim. Burada insanlar gerçekten aklını mantığını kaybetmiş durumdalar. Ben Senem'e bir yanlış yapmadım. Hayret ettim." ifadeleri kullandı.

"SURVIVOR ADASINDA İNSANLARI TERBİYE ETMEKTEN SIRTIMDA KAMBURUM ÇIKTI"

Aziz, konuşmasının devamında yarışmacı arkadaşlarına şu sözlerle yüklendi:

"Osman Hamdi Bey'in bir tablosu var: Kaplumbağa terbiyecisi. Ben bu adada bazı insanları terbiye etmekten sırtımda kamburum çıktı. Bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Ama artık kimseyi terbiye etmek zorunda değilim"

SURVIVOR'DA 'İBLİS' TARTIŞMASI

Aziz'in oldukça dolduğunu söyleyen Murat Ceylan, Senem'e söz verdi. Senem, Aziz'in kendisine iblis dediğini belirtip içinin kötü olduğunu ifade etti.

"AZİZ ÖNCE KENDİNİ SORGULAMALI"

Aziz'in bu kadar insanın kendisine neden düşman olduğunu sorgulaması gerektiğini söyleyen Senem, "Umarım elenirsin de adamız biraz rahatlar" dedi. Asena'da tartışmayı çok fazla uzatmak istemediğini vurgulayıp "Aziz gerçekten çok kötü bir çocuk. Zaten görünen köy kılavuz istemez" dedi.

