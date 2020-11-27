Survivor Yasin'in Ezhel'e ulaşma çabası! Dalga konusu oldu

Survivor 2020 programıyla adından söz ettiren Yasin Obuz ilk şarkısını görücüye çıkarmıştı. Yemekteyiz ve MasterChef 2019 yarışmalarından sonra Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasıyla da popülerliğini arttıran Yasin rap türünde şarkısıyla dikkat çekmişti.

Yasin'in şarkısı Demet Akalın’dan tam not almıştı. Survivor Yasin'e bu takdir yeterli olmamış olacak ki Yasin ünlü rapçi Ezhel'e ulaşmaya çalışıyor.

Başarılı rapçi sosyal medyada canlı yayın açınca Yasin bu fırsatı değerlendirmeyi ihmal etmedi ama yazdıklarıyla dalga konusu oldu. Survivor Yasin notunda "Ezhel kurban olduğım bir konuşmamız lazım" dedi.

Yasin bu tek mesajla tatmin olmadı ve ardından yayında ara ara da ağzını bozarak şunları yazdı:

"-Ezhel seviyorum seni la...