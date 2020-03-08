Survivor Yasin yine yaptı yapacağını... 'Evrim öp bir kere...'

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla herkesi ekranlara kilitleyen Survivor 2020 gündemden düşmüyor. Gönüllüler takımındaki Yasin ve Evrim'in şakalaşmaları diğer Survivor yarışmacılarını güldürdü.

Survivor'da Evrim'in balıklardan korktuğunu fark eden Yasin, arkadaşına bir şaka yaptı. Yasin elinde tuttuğu balıkları, 'öp bir kere' diyerek üstüne doğru getirip yüzüne götürdü.

Büyük korku yaşayan Evrim, bir anda çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Yarışmanın başından beri Yasin hakkında birçok kez eleştiride bulunan Evrim, bu kez samimi ifadeler kullandı.

Evrim, bu kez verdiği röportajda takım arkadaşı hakkında "Yasin çocuk kalpli bir adam, git gelleri var. Tartışıyoruz ama kavga etmiyoruz" dedi.

Survivor'da dün akşam ödül oyununda ise Survivor yarışmacıları, gergin anlar yaşadı. Kuru fasulye salçadan oluşan erzak paketine sahip olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Skor 9-7 ünlüler lehine iken Aycan ile Gizem parkura çıktı. Ünlülerden Aycan, rakibine atışlarda üstün geldi ve takımına bir puan kazandırdı. Ve Survivor'da erzak oyununu kazanan takımı ünlüler oldu.

Oyunda ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yasin eşleşti. Berkan'ın oyunu kazandıktan sonra "İnsanın parkuru ısırası geliyor" demesi Yasin'i kızdırdı. Mert'in müdahale etmesiyle tartışma büyümeden noktalandı.



