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Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

04.04.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 4 Nisan Pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti. Konseydeki oylamada iki adayın ismi eşit şekilde söylenince, elemeye kalan ismi performans birincisi belirledi. Survivor'da haftanın 4. eleme adayı olan yarışmacı yokluk adasına gitti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti? Hangi yarışmacılar elemeye kaldı?

Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Ardahan yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu.

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Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak gösterildi ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu.

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Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan isim olan Gizem 3. eleme adayı oldu.

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OYLAMADA EŞİTLİK ÇIKTI

Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında oylama yapıldı. Ancak kapalı oylamada Gökhan ve Yağmur'un isimleri eşit yazılınca açık oylamaya geçildi.

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YOKLUK ADASINA GİTTİ!

Açık oylamada da eşitlik bozulmadı ve performans birincisi Anıl son eleme adayını belirledi. Anıl'ın ismini söylediği Gökhan, haftanı 4. eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

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SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan için sms oylaması yapıldı. 4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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