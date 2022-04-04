Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Ardahan yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak gösterildi ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu.

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan isim olan Gizem 3. eleme adayı oldu.

OYLAMADA EŞİTLİK ÇIKTI

Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında oylama yapıldı. Ancak kapalı oylamada Gökhan ve Yağmur'un isimleri eşit yazılınca açık oylamaya geçildi.

YOKLUK ADASINA GİTTİ!

Açık oylamada da eşitlik bozulmadı ve performans birincisi Anıl son eleme adayını belirledi. Anıl'ın ismini söylediği Gökhan, haftanı 4. eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan için sms oylaması yapıldı. 4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.





