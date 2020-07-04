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Süs havuzuna düşen çocuk boğuldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 04.07.2020 19:15 | Son Güncelleme

Süs havuzuna düşen çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta süs havuzuna düşen çocuk boğularak, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne oynamaya gelen ve ismi henüz tespit edilemeyen 8-10 yaşlarındaki bir çocuk, serinlemek için buradaki süs havuzuna girdi.

Havuzda hareketsiz halde bir kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekipleri, havuzdaki çocuğu çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin, boğulan çocuğun kimliği ile ailesinin tespit edilmesi için çalışma yürüttüğü bildirildi.

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