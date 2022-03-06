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Süs tavuğu hobisini çiftlik kurarak kazanca dönüştürdü

06.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, 2 tavuk ve 1 horozla başladığı yetiştiricilikte süs tavuğu sayısını 100'e yükselten Mehmet Görmez: - "Süs tavuklarına tıpkı bebek gibi bakmanız gerekiyor. İlgi görmedikleri zaman hastalanıp ölüyorlar"

CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Mehmet Görmez, hobi olarak başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğinde zamanla tavukların sayısını artırarak kurduğu çiftlikle girişimci oldu.

Reyhanlı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Görmez, 3 yıl önce evinin bahçesinde 2 tavuk ve 1 horozla hobi amaçlı süs tavuğu yetiştirmeye başladı.

Zamanla tavukların sayısını artırarak kurduğu çiftlikle düzenli gelir kazanan Görmez, süs tavuğu yetiştiriciliğini meslek edindi.

Tavuk çiftliğinde 6 farklı ırktan 100 süs tavuğu yetiştiren Görmez, hayvanların ve yumurtalarının internet üzerinden satışını yaparak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Üç yılda süs tavuğu yetiştiriciliğinde önemli aşama kateden Görmez, gelecekte süs tavuğu sayısını arttırarak çiftliğini daha büyük bir üretim tesisine dönüştürmeyi hedefliyor.

Süs tavuklarının fiyatı cinsi, ağırlığı ve tüy renklerine göre değişebiliyor. Tanesi 20 ila 30 liradan satılan yumurtaları ise civciv üretiminde kullanılıyor.

- "Süs tavuklarına tıpkı bebek gibi bakmanız gerekiyor"

Yetiştirici Mehmet Görmez, AA muhabirine, süs tavuklarının normallerinden daha fazla büyüklüğe ve ağırlığa ulaşabildiğini belirterek, "Özellikle Lavender Brahma cinsi tavuklarımız 25-30 kilograma ulaşabiliyorlar. Siyah ve kırmızı olanlarını damızlık olarak kullanıyoruz. Civcivlerimiz ve yumurtaları da bu yüzden çok önemli." dedi.

Şehir dışındaki süs tavuğu yetiştiricilerinin özellikle Lavender Brahma cinsi tavukların yumurtalarına ilgi gösterdiğini anlatan Görmez, "Haftada 50-100 arasında yumurta gönderimi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Süs tavuklarının çok hassas hayvanlar olduğunu ve yetiştirilirken dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Görmez, şöyle konuştu:

"Tavuklarımla oyunlar oynuyorum. Farklı cinsi olan süs tavuklarına oldukça özenle bakmanız gerekiyor, daha çok verim almak için bu şarttır. Son siparişim olan 11 kilogramlık Lavender Brahma cinsi tavuğumu 8 bin liraya Trabzon'a yolladım. Süs tavuklarına tıpkı bebek gibi bakmanız gerekiyor. İlgi görmedikleri zaman hastalanıp ölüyorlar. İstanbul, Zonguldak, Edirne, Konya, Denizli illerine de tavuk ve yumurta siparişlerimiz gönderildi. Sabah uyandığımda direkt tavuklarımın yanına gidiyorum. Civcivlerimize de özenle bakım yapıyoruz. Özel yemler veriyoruz, günlük olarak yemlerini verdikten sonra hastalıklara karşı kümeslerini sürekli ilaçlıyorum."

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