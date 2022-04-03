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Süslü Korkuluk kadrosundan çıkarılan Esra Bilgiç pozlarıyla dikkat çekti

03.04.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süslü Korkuluk'ta kadrodan çıkarılan Esra Bilgiç Victoria's Secret'ın yüzü oldu. Bilgiç daha önce de sütyen reklamında ceketle poz verince dalga konusu olmuştu. Bilgiç günler sonra yine benzer bir poz paylaştı. Esra Bilgiç'in dergi için verdiği pozlara yorum yağdı.

Süslü Korkuluk kadrosundan çıkarılan Esra Bilgiç pozlarıyla dikkat çekti

Süslü Korkuluk kadrosundan çıkarılmasıyla gündemde olan Esra Bilgiç sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'ın yüzü olan ve sütyen üstüne ceket vererek ilginç bir reklama imza atan oyuncu bu sefer de Elele dergisine poz verdi.

Esra Bilgiç dergi için de büstiyerle poz verdi ama bu sefer de kot ceket tercih etti. Oyuncu, yeşil mini eteği ile de verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşıma yorum üstüne yorum yağdı.

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Hayranlarından tam not alan Esra Bilgiç'i bazı takipçileri ise "Ceketle kapatacaksan diye giyiyorsun" yorumları yaptı.
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DİZİ KADROSUNDA YOK

Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun geçtiğimiz günlerde, Süslü Korkuluk yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı iddia edilmişti.

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Esra Bilgiç
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