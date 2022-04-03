Süslü Korkuluk kadrosundan çıkarılan Esra Bilgiç pozlarıyla dikkat çekti

Süslü Korkuluk kadrosundan çıkarılmasıyla gündemde olan Esra Bilgiç sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'ın yüzü olan ve sütyen üstüne ceket vererek ilginç bir reklama imza atan oyuncu bu sefer de Elele dergisine poz verdi.

Esra Bilgiç dergi için de büstiyerle poz verdi ama bu sefer de kot ceket tercih etti. Oyuncu, yeşil mini eteği ile de verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşıma yorum üstüne yorum yağdı.

Hayranlarından tam not alan Esra Bilgiç'i bazı takipçileri ise "Ceketle kapatacaksan diye giyiyorsun" yorumları yaptı.



DİZİ KADROSUNDA YOK

Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun geçtiğimiz günlerde, Süslü Korkuluk yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı iddia edilmişti.





