Susması için içirdiği içki bebeğinin sonu oldu!

Rusya'nın Belgorod Oblast bölgesinde Nadezhda Yarych isimli anne, arkadaşları ile partiye gitmek istedi. Bir türlü uyumayan 8 aylık oğlu Zakhar'a uyuması için votka içirdi. 8 aylık bebek, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

DOKTOR UYARDI, O DÖNLEMEDİ

İddiaya göre anne, hastalanan oğlunu bir hafta içinde dört kez hastaneye götürdü. Doktorlar çocuğun virüs enfeksiyonu kaptığını ve her seferinde ısrarla bir gece hastanede tedavi altında tutulması gerektiğini söylemesine rağmen anne, arkadaşları ile hafta sonu katılacağı eğlenceyi kaçırmamak için doktorlara çocuğu eve götürüp kendisinin çocukla ilgileneceğini söyledi.

BEBEĞİNİ SUSTURMAK İÇİN VOTKA İÇİRDİ

Anne, partiye katılmadan önce rahatsızlığından dolayı sürekli ağlayan çocuğa sürekli votka vermeye başladı. Kendisine verilen aşırı derecede votka sonrası fenalaşan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı muayene sonra çocuğun yaşadı enfeksiyon hastalığının yanı sıra kendisine aşır derecede verilen votkadan zehirlenip hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Annenin yanı sıra üvey babası da çocuğa zarar vermeye çalışan anneye engel olmadığı gerekçesi ile tutuklandı.



