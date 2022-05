Süt Akademisi eğitim modüllerinin sonuncusu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer ve Karma Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Süt Akademisi’nin Ar-Ge ve projelendirme konulu son modülü İstanbul'da gerçekleşti.

Karma Grup'tan yapılan açıklamaya göre, çiğ süt kalitesi ve süreç teknolojisi seçiminin son ürün kalitesine etkileri, süt hijyeni, süt endüstrisinde kalite kontrol ve Ar-Ge ve projelendirme başlıklarında dört modülden oluşan akademi eğitimlerine ülke çapında büyük süt üreticilerinin ilgili birimlerinden mühendisler, yetkililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Barbaros Özer, eğitimlerin amacının süt sektöründe çalışan profesyonellerin, teknik, akademik bilgi eksikliğini kapatmak, gelebilecek eğitim taleplerini değerlendirip yeni modüller oluşturmak olduğunu belirterek, "Güncel sorunlar üzerinden modeller geliştirerek, karşılıklı interaktif bir eğitim süreci aslında yaptığımız. Bu süreç içerisinde sahadaki arkadaşlarımızın taleplerini, pratiklerini görüyoruz. O pratiklere göre Süt Akademisi olarak biz de kendi eğitim modüllerimizi örnekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Süt Akademisi, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun eğitimler düzenliyor

Uzun yıllardır Cornell ve Wisconsin üniversitelerinde, Süt Akademisi’yle benzer çalışmalar yürüten bölümler olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Bizden farklı olarak bu üniversitelerden biri gıda güvenliği, diğeri ise sadece peynir odaklı çalışmalar yürütüyor. Biz her çeşit ürünün üretildiği bir coğrafyayız. Süt işletmelerimiz çok geniş bir ürün segmentine sahip. Dolayısıyla her ürün ve hatta ayrı bir sorun, ayrı bir iyileştirme ihtiyacı olabiliyor. Hiçbir sorun olmasa bile üretim maliyetlerini düşürme, daha kaliteli üretme, ihracata giden ürünlerde spesifik taleplere göre yeni modifikasyonlar yapma gibi konularda karşılık fikir alışverişi yapıyoruz. Ağzınıza aldığınız her şey aslında bir risk taşır. Endüstriyel üretimlerde de amaç bu riski minimize etmektir. Bütün gıda üretimlerinde bir risk söz konusudur. Ama Türkiye’de özelikle süt alanında büyük işletmelere baktığımızda kurmuş oldukları kalite ve gıda yönetim sistemleri oldukça iyi düzeyde. Genel anlamda bir sütçülük değerlendirmesi yaptığımız zaman ülkemizde üretilen sütün yarısı kontrol dışı olduğu için küçük işletmelerin ve kontrol dışı olanların neler yaptığını bilme şansımız yok. Büyük işletmelerin ürünlerin büyük bir kısmı olması gereken gıda güvenliği sistemleri dahilinde işliyor. Yani riski çok minimize durumdalar."

- "Ar-Ge çalışmaları süt işlenmesindeki riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor"

Karma Grup İş Geliştirme Direktörü Zuhal Başaran ise çiğ sütün pastörizesi ve yoğurt elde etme, yoğurdun istenilen özelliklere gelmesini sağlama aşamalarında ciddi bir mühendislik gerektiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ekipman, doğru insan kaynağı, doğru yöntem. Bunların tamamı bir arada olmadan istediğiniz ürün ortaya çıkmıyor. Yoğurt yapmanın çok basite alınmaması gerekiyor. Arkasında gerçekten ciddi bir süreç, emek, çalışma söz konusu. Sütte Ar-Ge ve projelendirmeyi konuştuğumuz bu eğitim modülümüz iki gün sürdü. Süt ve sütten elde edilen ürünlerin üretim süreçlerinde karşılaştığımız problemlerde genelde deneme-yanılma yöntemlerini kullanıyoruz. Biz burada deneme yanılmadan ziyade bire bir sorunun kaynağına inme ve çözme üzerine bir eğitimin üzerinde durduk. Ar-Ge’nin önemli parçalarından biri olan raf ömrü konusuna eğildiğimiz bölümlerimiz oldu. Sık karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerinin belirlendiği interaktif uygulamalar yapıldı. Aslında Süt Akademisi’nin kurulmasının temel amacı ne tür sorunlar yaşanabilir, riskler nelerdir, bunların yönetmek için ne tür araçlarımız var üzerine kafa yorduğumuz, bilgi ve tecrübe paylaştığımız bir mecra oluşturmaktı. Bunun için üç üniversite ve sektörün büyük süt üreticileriyle ortak çalışmalar yürütmeye başladık."

Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, üniversitelerin, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin (ASÜD) ve Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR) destekleri ile süt endüstrisine katkı sunmak üzere çıktıkları bir yolculuk olan programın, eylül ayında, İzmir’de ve yeni modüllerle İstanbul’da devam edeceğini belirtti.

Açıklamaya göre, süt endüstrisinde ilgili departmanlarda çalışanlar, eğitimlerin kendilerine sektörel anlamda ciddi katkılar sunduğunu ve akademinin çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.