Süt dilimi tarifi, süt dilimi nasıl yapılır?

Çocuklarımızı paketli gıdalardan uzak tutmaya çalışsak da tamamen engellemek gerçekten zor. Miniklerin afiyetle ve severek yediği süt dilimini evde hazırlamak isteyenler ebeveynler için enfes bir tarif hazırladık. Kısa sürede hazırlanan süt dilimi tarifi ile en azından kullandığınız malzemeleri kontrol altında tutabilirsiniz.

Mutfağa miniklerle birlikte girmeye hazır mısınız sevgili okur! İşte en lezzetli atıştırmalık olan süt dilimi tarifi minik kalpler için geliyor, buyursunlar.

SÜT DİLİMİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

1,5 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı sıvı yağ

1,5 kahve fincanı toz şeker

Bir su bardağı un

1,5 yemek kaşığı kakao

1/2 paket kabartma tozu

Kreması için;

Bir paket krema

Bir paket krem şanti

2 yemek kaşığı süt

3 damla limon suyu

SÜT DİLİMİ NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri beyazlayana kadar çırpın. Daha sonra bütün malzemeleri ekleyip karıştırarak kek hamurunu hazırlayın.

Yağlı kağıt ile kaplanmış bir kalıba hamuru dökün ve 180 derecede ilk 10 dakikada kapağını birkaç kez açarak pişirin.

Krema için bütün malzemeleri bir kapta çırparak sertleştirin buzdolabında bekletin.

Kek piştikten sonra iyice soğuyuncaya kadar bekleyin ve ortadan ikiye bölün daha sonra içine kremayı sürün ve dilimleyin.

