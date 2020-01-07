YEMEK
  4. Süt dilimi tarifi, süt dilimi nasıl yapılır?

Süt dilimi tarifi, süt dilimi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | Son Güncelleme

Neredeyse tüm çocukların severek yediği süt dilimi atıştırmalığını artık evinizde yapabilirsiniz. Süt dilimini hazırlamak için mutfakta profesyonel olmanıza gerek yok. Süt dilimi tarifi oldukça pratik. Tadına doyum olmaz süt dilimini bildiğiniz malzemelerle ve güvenilir bir şekilde yapmak istiyorsanız süt dilimi tarifini bir kenara not edin!

Çocuklarımızı paketli gıdalardan uzak tutmaya çalışsak da tamamen engellemek gerçekten zor. Miniklerin afiyetle ve severek yediği süt dilimini evde hazırlamak isteyenler ebeveynler için enfes bir tarif hazırladık. Kısa sürede hazırlanan süt dilimi tarifi ile en azından kullandığınız malzemeleri kontrol altında tutabilirsiniz.

Mutfağa miniklerle birlikte girmeye hazır mısınız sevgili okur! İşte en lezzetli atıştırmalık olan süt dilimi tarifi minik kalpler için geliyor, buyursunlar.

SÜT DİLİMİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta
1,5 kahve fincanı süt
1 kahve fincanı sıvı yağ
1,5 kahve fincanı toz şeker
Bir su bardağı un
1,5 yemek kaşığı kakao
1/2 paket kabartma tozu

Kreması için;
Bir paket krema
Bir paket krem şanti
2 yemek kaşığı süt
3 damla limon suyu

SÜT DİLİMİ NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri beyazlayana kadar çırpın. Daha sonra bütün malzemeleri ekleyip karıştırarak kek hamurunu hazırlayın.
Yağlı kağıt ile kaplanmış bir kalıba hamuru dökün ve 180 derecede ilk 10 dakikada kapağını birkaç kez açarak pişirin.
Krema için bütün malzemeleri bir kapta çırparak sertleştirin buzdolabında bekletin.
Kek piştikten sonra iyice soğuyuncaya kadar bekleyin ve ortadan ikiye bölün daha sonra içine kremayı sürün ve dilimleyin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
İnciri Aydın'dan uyutması Yozgat'tan!İnciri Aydın'dan uyutması Yozgat'tan!
Yüzlerce yıllık hikaye burada! Tam 300 tane...Yüzlerce yıllık hikaye burada! Tam 300 tane...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süt dilimi süt dilimi tarifi süt dilimi nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Gençlik iksiri! Adeta yaşlanmayı durduruyor

Gençlik iksiri! Adeta yaşlanmayı durduruyor

Bu karışımı içen gribe veda ediyor!

Bu karışımı içen gribe veda ediyor!

Yiyen bağımlısı oluyor! Üstelik çok pratik

Yiyen bağımlısı oluyor! Üstelik çok pratik

Adana'da bir ilk! Öyle bir şey yaptı ki...

Adana'da bir ilk! Öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sivas'tan dünyaya gönderiliyor! Vitamin ve mineral deposu...

Sivas'tan dünyaya gönderiliyor! Vitamin ve mineral deposu...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncir uyutması tarifi, incir uyutması nasıl yapılır?

İnciri Aydın'dan uyutması Yozgat'tan!

Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nde zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi var

Yüzlerce yıllık hikaye burada! Tam 300 tane...

Boyabat ezmesi: Fındık ile cevizin bir araya geldiği enerji deposu

60 yıllık ürün! Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor

Kandıra hindisi fiyatları nedir? Kandıra hindisi yılbaşında sofraları süsleyecek

Tamamen doğal ortamda yetişiyor! Tanesi 150 lira

Tekirdağ'da yılbaşı hindisine alternatif: Kaz ve horoz

Hindiye alternatif! Tanesi 50 lira

Adana kebabında talaşlı hile

Uyarı geldi! Çatalı vurduğunuz zaman yarılıyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.