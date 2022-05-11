Süt sektörünün incelendiği projenin sonuçları uluslararası katılımla değerlendirildi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, süt sektörünün analizinin yapıldığını, amaçlarının Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim yapmak olduğunu söyledi.

AB Sivil Toplum Diyalogu VI Programı kapsamında yürütülen, SETBİR ve İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonunun proje ortağı olduğu "Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt" konulu projeye ilişkin çıktılar, uluslararası ağ kurma etkinliğinde değerlendirildi.

Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Coşkun, Türkiye'nin, 23,2 milyon ton süt üretimiyle dünyada 8'inci, AB ülkeleri içinde ise 3'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'de geçen yıl 10,05 milyon ton inek sütünün sanayiye aktarılarak ambalajlı süt ürünlerine işlendiğini aktaran Coşkun, 487 milyon dolarlık süt ve süt ürününün ihraç edildiğini, hedeflerinin bu rakamı daha yukarı çıkartmak olduğunu anlattı.

AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu 100'ü aşkın ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığına işaret eden Coşkun, "Ülkemizde, AB'ye ihracat izni bulunan 30'a yakın, Rusya Federasyonu'na ihracat izni almış 8, Çin'e ihracat izni almış 60'a yakın süt işletmesi bulunuyor, halihazırda ihracat yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Coşkun, amaçlarının AB standartlarında üretim yapabilmek olduğunu belirterek, bunun için bütün paydaşlarla çalışılmasının önemine işaret etti.

Güncel sorunların yanı sıra yapısal sorunların da varlığına dikkati çeken Coşkun, stratejik önlemler alınmazsa orta ve uzun vadede istenilen sonuçlara ulaşılamayacağını söyledi. Coşkun, "Bunun için de süt yağı ve protein oranlarını yükseltmemiz, mikrobiyolojik kalitemizi arttırmamız, süt soğutma ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Coşkun, Nisan 2021'de başlayan ve haziranda sona erecek projede ortaklarının İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Projemizin amacı, Avrupa ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ sütün kalitesini iyileştirmek için bir yol haritası geliştirmek ve çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmektir. AB ve Türkiye'de süt sektörü incelenerek, Türkiye'deki süt sektörünün durum analizi yapıldı. İtalya ve Hollanda'ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek iyi uygulama örnekleri görüldü, karşılaştırmalı bir analiz geliştirildi. Bu etkinlikler doğrultusunda elde edilen verilerden yola çıkılarak, Konya, İzmir, Bursa ve Sakarya'da hedef grup ve paydaşlarla istişare amaçlı çalışma toplantıları yapıldı. Bu faaliyetler sonrasında elde edilen bilgiler ve belirlenecek eylemlerle oluşturulan yol haritası, hazırladığımız politika belgesinde yer alacak."

