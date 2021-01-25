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Süt üreticilerin yüzü güldü

25.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Manda Islah Projesi kapsamında dağıttığı otomatik sağım makineleri ve soğutma tankları süt üreticilerinin yüzünü güldürdü.İlçelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, yerel ekonomiye katkı vermek ve üreticilerin kazancını artırmak amacıyla kırsal kalkınma yatırımlarına önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi kalkınmanın can damarlarından birisi olan süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılmasını da önemsiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Manda Islah Projesi kapsamında dağıttığı otomatik sağım makineleri ve soğutma tankları süt üreticilerinin yüzünü güldürdü.
İlçelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, yerel ekonomiye katkı vermek ve üreticilerin kazancını artırmak amacıyla kırsal kalkınma yatırımlarına önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi kalkınmanın can damarlarından birisi olan süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılmasını da önemsiyor. Bu amaçla geçtiğimiz ay 52 üreticiye otomatik sağım makineleri ve süt soğutma tankları düzenlenen törenle teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden faydalanan 52 üreticiden biri olan Ramazan Koparan, aldıkları sağım makinesi ile günlük süt veriminin daha da arttığını söyleyerek, “Belediye başkanımıza üreticiye verdiği destek ve tüketiciye sağlıklı ürün ulaştırma konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mandadan alınan süt verimi arttı
Bafra’da 30 yıldır üreticilik yaptığını ve şu anda 160 mandasının olduğunu belirten Koparan, ”Şu anda 40’ı sağıma giriyor. Eskiden 40 mandayı elimizle sağmak zorunda olduğumuz için çok zorlanıyorduk. Sonra Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projeden haberdar olduk ve ben de faydalanmak için başvurdum. 2 sağım makinesi ile süt soğutma tankı aldım. Şimdi daha hijyenik koşullarda sağım yapıyoruz. Üretimimiz iki katına çıktı. Zaman açısından da bize büyük kolaylık oldu. Eskiden sabah 5 gibi hayvanı sağmak için kalkıyorduk. Şimdi bir saat daha geç başlıyoruz. Bu sayede mandadan aldığımız süt verimi daha yükseldi. Hem üretimimiz arttı hem de daha hızlı hareket etmemize yaradı. Üretime ve üreticilere verdiği önem ve destek için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üreticilerimize desteğimiz sürecek
Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mustafa Demir, "Sahip olduğumuz vizyon içerisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutuyor. Çünkü tarım olmazsa, hayat olmaz. Bizim ne yapıp edip, tarımsal üretimi hem tarlada, hem hayvancılıkta artırma zorunluluğumuz var. Tarım ve hayvancılık konusunda kentimizin tüm ilçeleriyle birlikte daha da gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği üreticilerimize vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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